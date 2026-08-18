Fallece un hombre, de 50 años, en la majada de Las Moñas, en Cabrales

Un hombre, de unos 50 años, ha fallecido tras ser encontrado inconsciente, en el suelo, por circunstancias que se desconocen, en la majada de Las Moñas, Pandellana, Cabrales. La médica-rescatadora del equipo de rescate de Bomberos de Asturias desplazado al lugar en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha confirmado su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.15 horas. En la llamada indicaban que, subiendo Peña Castilla, se habían encontrado un hombre tirado en el suelo inconsciente.

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate, del que forma parte una médica-rescatadora, con el helicóptero medicalizado del SEPA y paralelamente se pasó el aviso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Mientras el equipo de Bomberos de Asturias llega al lugar una persona que se encontraba en la zona estuvo practicándole maniobras de RCP. Finalmente, la médica-rescatadora, a las 12.38 horas, sólo pudo confirmar su fallecimiento.

A las 13.35 horas el Grupo de Rescate confirma que la Guardia Civil ha llegado al lugar por lo que una vez que se hagan cargo del fallecido retirarán del lugar para regresar a su base en La Morgal.