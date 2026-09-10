Eva Ledo: "los resultados del informe PISA se explican por la tecnología pero también por el cambio social en las aulas"

La tecnología digital y cambio social derivado de la inmigración son las claves para entender la caída de resultados del informe Pisa en Asturias. En entrevista en Onda Cero, la consejera de Educación Eva Ledo resalta que los estudiantes asturiano siguen a la cabeza pese a la caída del rendimiento. Es atribuible a la introducción de métodos digitales pero también a una diversidad social positiva pero que también implica consecuencias y desafíos.

Ante posibles nuevas protestas de Comisiones Obreras en las escuelines, Ledo espera avances en el teletrabajo pero no en acabar la atención en la fecha del 15 de julio como exige el sindicato. En el caso de la concertada, también es posible que haya conflicto. Ledo quiere compartir conversaciones con los propietarios de estos centros, la mayoría congregaciones católicas, para abordar cuestiones como la prejubilación.

En la red pública, la consejera alega el importante esfuerzo económico derivado del fin de la huelga de 2025 para atajar la exigencia sindical de remunerar las tutorías. Y sobre un aspecto pendiente de aplicar, la reducción de carga lectiva a mayores de 55 años, a Ledo le llama la atención que los sindicatos rechacen lo que aceptan en otras comunidades.

En cuanto al colegio especial de Montecerrao de Oviedo, que atenderá a jóvenes con plaza ahora en Latores, la obra va en plazo y promete volcarse en que no haya contratiempos. También valora el formato didáctico del recién abierto colegio de Nuevo Roces, Gijón.