Eva Amaral: "A veces la vida te lleva a sitios que no pensabas que ibas a pisar"

Hoy me acompaña una artista cuyo nombre, es sinónimo de historia musical de este país. Eva Amaral forma parte del ideario popular de varias generaciones, tras habernos enseñado, junto a su inseparable escudero, Juan Aguirre, cómo hablar, aunque no queden días de verano y, sobre todo, a no salir corriendo, nunca, aun cuando carguemos con el peso de todo un universo.

Tras una indisposición de su compañero de banda, que les llevó a cancelar su último concierto de 2025, vuelven al ruedo con su nuevo disco y gira homónima, Dolce Vita.

Su primera parada es este sábado, en el Pabellón de la Magdalena de Avilés y, para ser sincera, yo ya no sé cómo decirle que, desde hace casi 30 años, me ha ido ganando, poquito a poco, aunque su llegada a la industria, el éxito cosechado, con cerca de cuatro millones de discos vendidos, y los galardones obtenidos, no hayan sido, ni por asomo, por casualidad.