"Espero que no se apruebe", afirma el presidente del Principado

El presidente del Principado Adrián Barbón espera que el modelo de financiación autonómica del gobierno de Pedro Sánchez sea tumbado por el Congreso de los Diputados. Una vez que ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el ejecutivo central y los de Cataluña y Canarias, ahora comienza la tramitación legislativa en la que Barbón espera que la propuesta socialista no salga adelante. "Yo espero que no salga, que no se apruebe".

Respecto al voto de los dos diputados asturianos, el también secretario de la FSA recuerda que hay disciplina de voto pero también libertad, consciente de las consecuencias de romper esa disciplina. Barbón recuerda que él lo hizo al votar “no” a la investidura de Rajoy. Eso sí, recuerda que la tramitación legislativa del modelo se encontrará con varias enmiendas a la totalidad y hay que esperar si estas iniciativas tumban el modelo de forma preliminar. "Estoy siendo claro cuando digo que espero de corazón que no salga adelante porque no quiero ser un traidor a los compromisos del gobierno" respecto de un modelo que califica de "insolidario".

Son palabras del presidente del Principado tras el Consejo de Gobierno celebrado en Castropol, concejo que aglutina este martes las celebraciones del ejecutivo con motivo del día de Asturias. Barbón irá a misa a un importante santuario del Occidente, no desvela cuál. No irá por tanto a escuchar la homilía del arzobispo Jesús Sanz en la Basílica de Covadonga a cuyo santuario, enfatiza, va con frecuencia.