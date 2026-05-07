Detenidos los asaltantes de viviendas en Avilés y Oviedo

La Policía Nacional ha informado este jueves de que ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas en de Avilés y Oviedo, en una operación que se ha saldado con la detención de dos hombres el pasado 30 de abril. La investigación se inició en mayo de 2025 a raíz de un robo cometido en Avilés. A partir de ese hecho, los agentes lograron identificar a varios integrantes de una organización que actuaba de forma itinerante, desplazándose desde distintos puntos de España hasta Asturias para cometer los delitos. Según las pesquisas policiales, el grupo habría participado en al menos ocho robos con fuerza en domicilios, siete de ellos en Avilés y uno en Oviedo.

Los detenidos utilizaban técnicas conocidas como "bumping" e "impresioning", que permiten abrir cerraduras en pocos segundos sin causar apenas ruido ni daños visibles. Antes de actuar, realizaban labores de vigilancia para seleccionar las viviendas objetivo, centrando su botín principalmente en dinero en efectivo y joyas.

Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron y arrestaron a los dos sospechosos. En el momento de la detención se les intervino material utilizado para la apertura de puertas.

Uno de los arrestados, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio --según informa la Policía-- ingresó en el centro penitenciario de Villabona por orden judicial. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones en relación con esta organización.