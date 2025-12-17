Detenidas 6 personas sospechosas de asaltos con violencia en el Nalón

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio han detenido a seis personas en el marco de una operación que ha permitido desarticular una oleada de robos con violencia y robos con fuerza que había generado una notable alarma social en la zona.

Cinco de los arrestados están acusados de diversos delitos contra la propiedad, mientras que una sexta persona ha sido detenida por un delito de tráfico de drogas. La investigación se inició a finales del mes de julio tras un robo con violencia que dio paso a una serie de asaltos con un mismo modus operandi, caracterizado por el uso de la violencia contra mujeres de avanzada edad a las que se sustraían las joyas que portaban al cuello mediante fuertes tirones.

Según ha informado la Policía Nacional, el mes de octubre fue el más activo, con cuatro asaltos en los que los autores no dudaban en emplear la fuerza si las víctimas ofrecían resistencia. Tras los robos, huían a pie o en patinetes eléctricos hacia el barrio de La Joécara, en Sama de Langreo. Las pesquisas policiales se centraron en un grupo de personas que residían ilegalmente en una vivienda okupada de la zona y que fueron identificadas por las víctimas en diligencias de reconocimiento.

El pasado 27 de noviembre fueron detenidas tres personas --dos hombres y una mujer-- a las que se les imputan siete robos con violencia. De forma paralela, la Policía Nacional arrestó al denominado "perista", encargado de dar salida a las joyas sustraídas. Ese mismo día, y gracias a la coordinación con la Policía Local de Langreo, fue detenido el hijo de la mujer arrestada, al ser sorprendido en la vía pública con plantas de marihuana recién cortadas ocultas en bolsas de basura, tras intentar vaciar el domicilio familiar.

Asimismo, el 27 de noviembre, efectivos de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos individuos minutos después de intentar robar en un establecimiento comercial de La Felguera, donde trataron de fracturar el escaparate con una alcantarilla. La intervención de un vecino frustró el robo y permitió su inmediata localización. Estas dos personas y un tercer implicado ya habían sido detenidos días antes por robos con fuerza en dos estancos y un bar de la localidad.

La Comisaría Local de Langreo ha destacado que la tasa de resolución de robos con violencia o intimidación y robos con fuerza alcanza el 80%, con un total de 40 detenidos por estos delitos en lo que va de año, lo que ha contribuido a una reducción de casi un 6% de los delitos contra el patrimonio respecto a 2024.