El consejo de Gobierno abordará el lunes sancionar a Aucalsa con 1,1 millones de euros por la situación del Huerna

La consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico (IU), llevará el próximo lunes al Consejo de Gobierno la propuesta de dos sanciones, por valor de 1.100.000 euros a la empresa Aucalsa, concesionaria de la Autopista del Huerna.

Así lo ha anunciado este lunes Ovidio Zapico en rueda de prensa, en la que ha indicado que lo que se propone es una sanción "grave" por la deficiente señalización de las obras por 100.000 euros, el importe más elevado posible y otra sanción "muy grave" al considerar Consumo que Aucalsa está cobrando por un servicio que el consumidor no recibe en toda su extensión y por tanto se están vulnerando sus derechos, también en su máximo importe que es un millón de euros.

"En definitiva hablamos de 1,1 millones, la multa más cuantiosa que se haya impuesto desde Consumo del Principado y lo hacemos con el convencimiento que es de justicia social, en un marco de un peaje injusto e ilegal para el que pido y exijo una vez más su finalización inmediata", ha indicado Ovidio Zapico.

El consejero, que ha estado acompañado de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González y el director General de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que desde Consumo y la consejería llevan ya meses trabajando en esta situación y tras varias inspecciones y requerimientos a la empresa se ha llegado a esta medida. Ha resaltado además que, como no podía ser de otro modo, "hay coordinación en el seno del Gobierno sobre esta materia".

PROCESO

El director de Consumo ha indicado que una vez que el lunes se eleve la cuestión al Consejo de Gobierno, si se aprueba la sanción se notifica a la empresa que tiene un plazo de 10 días para darse por informada. Después podrá presentar alegaciones que deberán ser contestadas por Consumo y entonces la sanción se convertirá en firme.

Se trata de un procedimiento administrativo íntegramente, aunque desde el Ejecutivo son conscientes de que el mismo puede acabar siendo judicializado.

NUEVA MISIVA

Así mismo, este jueves la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias volvía a exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suspensión o bonificación total del peaje del Huerna mientras persista la degradación de las condiciones ordinarias de prestación del servicio en la AP-66.

La consejería ha remitido una nueva comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que eleva su reclamación ante una situación que se prolonga desde hace meses y que seguirá agravándose, al menos hasta noviembre, por la acumulación de obras, incidencias y nuevas restricciones en la única vía de alta capacidad que comunica Asturias con la Meseta.