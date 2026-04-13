Las compras de Mercadona a proveedores asturianos superaron los 230 millones de euros en 2025

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo. En el caso de Asturias, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 180 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 230 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a los clientes), figuran los más de 3,5 millones de unidades de compango, los 0,05 millones de kilos de arándanos o las más de 1 millón de unidades de sidra asturiana, cifras todas ellas que reflejan además la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario asturiano.

La inversión de Mercadona en Asturias también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 17,5 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto dos supermercados y ha cerrado uno por no cumplir los estándares requeridos por la compañía, todos ellos ubicados en Gijón. A cierre de 2025, Mercadona contaba con 25 supermercados, 22 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y tenían la sección Listo para Comer y 18 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 1.200 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar asimismo que en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 305 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 7 entidades sociales con las que colabora diariamente en Asturias, lo que equivale a más de 5.000 carros de la compra.

CRECIMIENTO COMPARTIDO

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.

MÁS DE 300 TONELADAS DE ALIMENTOS DONADAS

La empresa ha destacado que en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 305 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las siete entidades sociales con las que colabora diariamente en Asturias, lo que equivale a más de 5.000 carros de la compra.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un "ecosistema emprendedor" que es "motor de crecimiento" y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

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La apuesta de Mercadona por el sector primario español "le ha permitido consolidar su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable". Así, destacan que más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.

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