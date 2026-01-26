SANGRE

El Centro de Transfusiones anima a donar ante una situación límite

La atención de Urgencias aumenta la demanda y las enfermedades respiratorias reducen la oferta

Europa Press

Oviedo

El Centro Comunitario de Sangre y tejidos de Asturias ha hecho este lunes un llamamiento a la sociedad asturiana para que acuda a donar sangre "lo antes posible" ante la disminución "alarmante" de las reservas, especialmente de los grupos 0+ y 0-.

En un comunicado, la entidad ha advertido que la situación se ha visto afectada por las urgencias ocurridas en los últimos días, las enfermedades respiratorias y las inclemencias del tiempo. Ha recordado, a su vez, que mantener reservas estables de sangre es fundamental para garantizar la atención sanitaria diaria, ya que "la sangre no se fabrica". La institución insiste en que "donar hoy puede salvar hasta tres vidas mañana".

El llamamiento está dirigido tanto a nuevos donantes como a los habituales y a quienes han donado en el pasado y puedan volver a hacerlo. Pueden donar todas las personas de entre 18 y 65 años, hasta los 70 si son donantes habituales, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. El proceso de la donación es seguro, sencillo y supervisado por personal sanitario especializado.

