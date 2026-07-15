Central Lechera Asturiana y Cruz Roja impulsan un programa para formar trabajadores para el sector lácteo

El Grupo Central Lechera Asturiana y Cruz Roja han puesto en marcha el proyecto 'Labranza', una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad y favorecer el relevo generacional en el sector lácteo mediante la formación de entre 10 y 15 personas para trabajar en explotaciones ganaderas.

Según han informado ambas entidades, el programa incluye 40 horas de formación teórico-práctica sobre producción láctea, sanidad animal, bienestar animal, manejo del ganado y gestión ambiental. La parte teórica será impartida por LILA Asturias y las prácticas se desarrollarán en ganaderías socias de la cooperativa.

Los participantes que superen la formación obtendrán una acreditación oficial y podrán incorporarse a las ganaderías del Grupo Central Lechera Asturiana a través de su bolsa de empleo o del servicio de sustituciones de la cooperativa.

El proyecto, en el que participan personas de distintas nacionalidades, busca contribuir a garantizar el relevo generacional de las explotaciones ganaderas y favorecer el empleo en el medio rural asturiano.