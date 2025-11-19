Ubicada en la denominada Comarca de la Sidra, a 4 kilómetros de Villaviciosa, en la pequeña localidad de Maoxu, se encuentra la granja Los Caserinos. Una quesería asturiana totalmente familiar con amplia tradición ganadera, donde se elaboran quesos y postres con la leche producida de forma ecológica por sus vacas y cabras, a las que cuidan y miman con el mayor de los cariños.

Detrás de su nombre hay una historia. Ninguno de sus antepasados se ha apellidado nunca Caserín ni Caserinos, por lo que su nombre, Los Caserinos, es el apodo que los amigos y vecinos han puesto a la familia y por el que se conoce a la aldea y los alrededores desde hace muchos años. Por esta razón, Los Caserinos es un nombre que se puede perpetuar más allá de la desaparición o cambio de apellido familiar. Con orgullo han puesto ese nombre a su ganadería y a sus productos lácteos para darlos a conocer al mundo. El Caserín original fue el bisabuelo, trabajaba como casero en una finca de la zona y tenía poca estatura, y de ahí salió El Caserín. Él fue el primero de la familia en dedicarse a cuidar del ganado de otros, hasta que pudo empezar a tener el suyo propio. Puede decirse que el origen de este quesería se remonta a 1910 cunado Ángel, hijo del primer Caserín, empezó a dedicarse a la ganadería, y les inculcó el gusto por ello hasta convertir su ganadería familiar en una empresa basada en criar animales en las mejores condiciones posibles para no alterar la calidad de la leche. Años más tarde, complementaron la venta de leche con productos como patatas, fabas, huevos o conejos. Poco a poco fueron creciendo y mecanizándose, aumentando el número de animales e invirtiendo en instalaciones.

Ahora mismo la ganadería cuenta con 60 vacas, y se está aumentando el número de cabras progresivamente. La idea de sus padres era criar animales con las mejores características genéticas y morfológicas de la raza para aumentar las propiedades de la leche y sus componentes. Un modelo mucho más moderno y de mayor calidad. De esta modernidad salió al mercado un nuevo postre lácteo, el yogur ecológico BIO. Además, producen artesanalmente otros productos como varios tipos de queso, arroz con leche o cuajada.

En 2006 dan un gran paso al transformar la leche y hacer queso de forma artesanal. Actualmente cuentan con ocho variedades.

En 2009 se inaugura en la Plaza de Abastos de Villaviciosa la primera máquina expendedora de Asturias de leche fresca.

En 2017 se saca al mercado el yogur ecológico BIO en dos formatos, sin azúcar y con azúcar de caña.

Y recientemente han abierto una heladería, donde ofertan helados de sidra, de tarta de la güela, de dulce de manzana....y lo hacen también con sus propios productos de la ganadería.

Una quesería abierta para todos que ofrece visitas para el público que podrá ver entre otras muchas cosas, cómo es el proceso de elaboración del queso, arroz con leche y yogurt ecológico. Prometen, una jornada inolvidable