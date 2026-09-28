Carolina López: "el aumento de criminalidad se produce con la inmigración ilegal"

La presidenta de Vox Asturias y portavoz en la Junta de la misma formación Carolina López asegura que "el aumento de criminalidad se produce con la inmigración ilegal" y de ahí el aumento de agresiones sexuales o ataques "con machetes" de los últimos tiempos. En entrevista en Onda Cero, le preguntábamos por los datos de la Memoria de la Fiscalía en Asturias que refleja que el 90% de los menores implicados en procedimientos penales son españoles, en un total de 647 personas. Además, el número de menores extranjeros no acompañados implicados en esos expedientes fue de 25. Preguntada por esas cifras, Carolina López indica que "no se pueden contrastar". Agrega que han pedido separar cada caso por nacionalidad pero denuncia una "opacidad" que lo impide.

La dirigente de Vox Asturias considera que en materia de política de vivienda "hay que hacer todo lo contrario que los socialistas". Aboga por el desarrollo de vivienda tanto pública como privada, la generación de suelo y mejor gestión ante la deuda "millonaria de los inquiokupas" de las viviendas autonómicas. "Vox quiere una Asturias de propietarios, no sólo alquiler", afirma López.

Respecto a los autónomos, la presidenta de Vox Asturias cree que es mejor una rebaja de impuestos que genere más actividad económica.

Y después de que la diputada Covadonga Tomé haya pedido una revisión del reglamento de la Junta para, dice, "frenar los discursos de odio de Vox", López opina que sus discursos sobre corrupción o listas de espera sanitaria o de dependencia son "la realidad" mientras que para Tomé es "odio". "Como no tiene programa político, utiliza a Vox de saco de arena". La portavoz de Vox cree que cuando representantes de la izquierda les llama "fascistas" es discurso de odio.