YOLANDA VIDAL

"Carmen"

Quinta entrega del podcast "Aria Reservada". Esta vez dedicado a una de las óperas más universales del repertorio lírico.

Grabación del podcast "Aria Reservada" en el Teatro Campoamor

"Carmen" es una ópera en cuatro actos. Con música de Georges Bizet es una de las obras más representadas y reconocibles de la historia de la ópera.

Estrenada en París en 1875, supuso una auténtica revolución por su realismo crudo y su mirada sin idealizaciones sobre la pasión y la libertad. Ambientada en la Sevilla del siglo XIX, la trama gira en torno a Carmen, una mujer libre y provocadora que se niega a someterse a las normas sociales. Su relación con el soldado Don José, marcada por los celos y la obsesión, desencadena un conflicto inevitable.

Bizet combina una orquestación brillante con melodías inolvidables que beben del folclore español, real o imaginado. La habanera, la seguidilla o el coro de los toreros se han convertido en iconos de la historia de la música. Pero "Carmen" va más allá del color local: es una reflexión sobre el deseo, el poder y la imposibilidad de poseer al otro.

La protagonista encarna la libertad llevada hasta las últimas consecuencias, incluso a costa de su propia vida. Por todo ello, "Carmen" sigue siendo hoy una ópera incómoda, vibrante y profundamente moderna.

Además, este episodio marca un punto de inflexión: tras este podcast, se iniciará la publicación mensual de nuevos episodios en colaboración con el Festival de Teatro Lírico Español, dedicados al universo de la zarzuela, su historia, sus títulos y sus grandes intérpretes.

