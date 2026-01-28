"Carmen" es una ópera en cuatro actos. Con música de Georges Bizet es una de las obras más representadas y reconocibles de la historia de la ópera.

Estrenada en París en 1875, supuso una auténtica revolución por su realismo crudo y su mirada sin idealizaciones sobre la pasión y la libertad. Ambientada en la Sevilla del siglo XIX, la trama gira en torno a Carmen, una mujer libre y provocadora que se niega a someterse a las normas sociales. Su relación con el soldado Don José, marcada por los celos y la obsesión, desencadena un conflicto inevitable.

Bizet combina una orquestación brillante con melodías inolvidables que beben del folclore español, real o imaginado. La habanera, la seguidilla o el coro de los toreros se han convertido en iconos de la historia de la música. Pero "Carmen" va más allá del color local: es una reflexión sobre el deseo, el poder y la imposibilidad de poseer al otro.

La protagonista encarna la libertad llevada hasta las últimas consecuencias, incluso a costa de su propia vida. Por todo ello, "Carmen" sigue siendo hoy una ópera incómoda, vibrante y profundamente moderna.

Además, este episodio marca un punto de inflexión: tras este podcast, se iniciará la publicación mensual de nuevos episodios en colaboración con el Festival de Teatro Lírico Español, dedicados al universo de la zarzuela, su historia, sus títulos y sus grandes intérpretes.