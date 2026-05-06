La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, entidad cultural del año de la VI Feria del Libro de Navelgas

Con esta distinción, se pretende distinguir y reconocer a una institución o entidad (asociación, fundación, empresa, etc.) destacada en el impulso y fomento cultural desarrollado, especialmente, en la zona rural asturiana.

En las ediciones anteriores, el galardón recayó en la Asociación Cabo Busto, por la puesta en marcha en 2021 de la Biblioteca Eduardo Pérez de la Fanosa; en la Fundación Automáticos Tineo por su diversas iniciativas entre las que destacan sus ayudas a la formación, la organización de certámenes literarios o la colaboración con proyectos culturales y sociales de índole institucional o particular (ayudas a la edición, ayudas para la compra de material sanitario, etc.); y en el proyecto de divulgación científica Allande Stars, surgido en 2020, por poner en valor el patrimonio cultural y natural de los territorios en los que desarrollan sus trabajos, teniendo en cuenta, además, su estrecha vinculación con el Suroccidente de Asturias.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior fue creada en el año 1991 y ha sido decisiva para la recuperación, promoción, señalización y conservación del Camino Primitivo, gestionando también los albergues locales.

Esta asociación que cumple, por tanto, treinta y cinco años, es un referente en la recuperación del trazado más antiguo de la ruta jacobea y en la atención directa al peregrino que atraviesa el concejo de Tineo, realizando la señalización de la Ruta, tanto con conchas de cerámica y mojones de hormigón, como con las tradicionales flechas amarillas.

Colabora en varios libros sobre el itinerario y también en publicaciones periódicas, teniendo una revista propia que, bajo el título de “Un alto en el camino”, pretende, por un lado, ser órgano de difusión de la asociación y, por otro, lugar de expresión para historiadores y estudiosos del Camino sobre la Ruta Jacobea de la zona.

Por otro lado, han celebrado y participado en conferencias, convenciones, congresos y asambleas; han promovido concursos de fotografía y de cuentos y han llevado a cabo la restauración de numerosas fuentes, puentes, ermitas y humilladeros.

Además, la asociación es socia fundadora de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino, de la Agrupación del Camino del Norte y de la reciente Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias.

El Camino Primitivo es la ruta jacobea más antigua, iniciada en el siglo IX por el rey Alfonso II desde Oviedo. Fue reconocido oficialmente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2015, destacando su autenticidad, trazado histórico por el interior de Asturias y Galicia, y su alto valor paisajístico y cultural.

La asociación está presidida por Laureano García Díez.

El galardón, un pin del prestigioso joyero tinetense Lucas Santiago, será entregado a representantes de la asociación en la inauguración de la feria el sábado 16 de mayo.