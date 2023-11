Barbón afirma que hace dos legislatura que los ayuntamientos conocen los planes para COGERSA y el incremento de costes

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes a la subida de tasas por la recogida de basura a la que tendrán que hacer frente los ayuntamientos y ha negado que la misma se deba a una falta de planificación. Ha recordado que se trata de un debate que ya viene de hace dos legislaturas y "todos los ayuntamientos sabían que los costes se iban a incrementar".

"Hace dos legislaturas se tomaron acuerdos sobre cuál iba a ser el futuro de Cogersa y se está siguiendo lo pactado entonces. Desde el primer minuto se dijo que lo acordado incrementaba el coste de la gestión de los residuos porque lógicamente había que hacer una planta de tratamiento de basura bruta, por obligación de la Unión Europea, no es una decisión del Gobierno de Asturias, lo impone la Unión Europea", ha dicho el presidente.

Así ha incidido Barbón en que la vía para abaratar el coste la tienen los propios ayuntamientos. "Si fomentan el reciclaje, el reciclaje no paga, es decir, todo lo que se pueda reciclar no va a tener ese coste", ha dicho.

"Lo que no pueden decir los ayuntamientos es que no lo sabían, porque esto ya no es de la legislatura anterior. Es de la anterior a la anterior y yo era alcalde entonces y a todos se nos explicó. A todos", concluyó.

600.000 EUROS PARA ASTUREX

Declaraciones del presidente tras la celebración del Consejo de Gobierno donde se ha aprobado, entre otros asuntos, El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una partida de 600.000 euros para la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex).

La cantidad se suma a otros tres millones invertidos en este organismo a lo largo de 2023. Estas iniciativas se completan con la línea de subvenciones, dotada con casi 1,5 millones, que convoca anualmente la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens para el fomento de la exportación.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el respaldo del Ejecutivo a la internacionalización del tejido empresarial contribuye al incremento continuo de la capacidad exportadora y del volumen de negocio exterior.

Así, han explicado que en 2022 la cifra de ventas al extranjero fue de más de 6.177 millones, lo que supone un 19,1% más que el mejor registro histórico, y también en el número de compañías que comercian habitualmente con otros países, con un total de 650, un 3,3% más que en 2021. Las empresas de Asturias finalizaron 2022 con mil millones más en exportaciones que el ejercicio anterior.

Añaden desde el Gobierno asturiano que en los ocho primeros meses de este año las exportaciones asturianas han representado el 1,7% del total nacional, una décima más que el mismo periodo de 2022.

Por otra parte, 41 firmas han participado hasta octubre en programas de asesoramiento de exportación de larga duración. También se ha prestado asistencia personalizada a 112 compañías y se han efectuado once misiones comerciales con cerca de 70 empresas. La presencia en ferias internacionales ha beneficiado a otras 150 en 17 eventos.

Asturex prepara actualmente su plan operativo anual para 2024, en el que espera ampliar la presencia del tejido empresarial, por ejemplo, con la incorporación del sector de defensa, la extensión y consolidación del sector biosanitario y los nuevos modelos de negocio, que cada vez ofrecen un acceso más temprano a la internacionalización.

25N

El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales que el Gobierno de Asturias puso en marcha en noviembre de 2020 ha incrementado un año más el número de usuarias. Así, en los diez primeros meses de 2023 ha atendido a 296 personas entre víctimas y allegadas, un 48% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Además, 44 eran menores de edad, lo que supone una subida del 76%.

Para seguir avanzando en la difusión de este recurso y continuar combatiendo este tipo de violencia, el Principado dedicará los actos institucionales del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, a la lucha contra las agresiones sexuales.

El acto central se celebrará en Siero el viernes 24 de noviembre, en el Centro Polivalente de Lugones, a las 18.00 horas. El encuentro contará con la presencia de Enma González González, doctora cum laude en Género y Diversidad y experta en violencia de género, que ofrecerá la ponencia Violencia de género, sexismo y desigualdad: abordando el impacto en la juventud.

Barbón también ha explicado el balance de actividad de los tres primeros años del centro de crisis, pionero a nivel nacional, que ha prestado servicio a una media de 22 usuarias al mes.

Desde su puesta en marcha, este equipamiento ha recibido a 783 personas, de las que 539 fueron mujeres víctimas de algún tipo de violencia y el resto, familiares o allegados. En concreto, 476 eran víctimas de violencia sexual y 63 de otro tipo de maltrato, por lo que fueron derivadas a los recursos específicos del Principado.

Entre los expedientes abiertos, 376 corresponden a mujeres mayores de edad, de 18 a 79 años, con una media de 33; mientras que un centenar son de menores, de 12 a 18 años, con una media de 15.

"Nos preocupa porque la enormidad del problema hace que debamos afrontar con más rotundidad si cabe la lucha contra la violencia machista, contra este terrorismo de género", ha dicho Barbón, que ha lamentado las posturas "ultras de extrema derecha" que son "contrarias a luchar contra la violencia que sufren las mujeres y niegan que las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres".

De las mujeres y niñas atendidas, un total de 296 (62%) habían sufrido violencia sexual reciente, es decir, menos de un año antes de acudir al equipamiento, y otras 180 (38%), en un período anterior.

COMPARECENCIA EN LA JUNTA

Por otra parte, preguntado Barbón si descarta definitivamente ir a la Junta a explicar el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Junts, el presidente asturiano ha recordado que comparece cada 15 días en sede parlamentaria y se somete a la pregunta libre que quieran hacer los grupos políticos.

"Yo animo a los tres grupos parlamentarios que quieren esto, que dicen que yo no comparezco, cuando estoy cada 15 días en la Junta General, les animo desde aquí a que hagan las tres preguntas sobre lo mismo, sobre esto. Lo tienen fácil, que cumplan en este sentido con lo que está establecido", ha dicho Barbón.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este viernes "pasar página de la crispación para recuperar la convivencia democrática" y ha defendido que el Principado sea "ejemplo de respeto, serenidad y concordia" a nivel nacional.

Barbón, en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, se ha referido a los ataques sufridos por las sedes, las casas del pueblo socialistas de Llanera y de Cangas del Narcea aquí en Asturias y ha hecho un llamamiento a que nadie contribuya a generar más crispación y más odio.

"Tenemos que ser capaces de, entre todos y todas, bajar esa tensión", ha dicho Barbón, que en varias ocasiones ha lamentado que en Asturias algunos partidos políticos aún no hayan condenado esos ataques violentos. Además el presidente asturiano ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante estos días.

Ha indicado Barbón que cree en la política útil, en la política del diálogo, de la mano tendida y del respeto. "Por supuesto no se me ocurriría insultar desde la tribuna que estuve entre el público como otros presidentes autonómicos siguiendo el debate, no se me ocurre insultar a ningún portavoz, pero si por un calentón insultara lo que haría sería pedir perdón", ha manifestado Barbón, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes a los acuerdos de Gobierno que incluyen la Ley de Amnistía y ha vuelto a incidir en que "siempre ha defendido lo mismo; que cualquier acuerdo adoptado tuviese como marco definitorio la Constitución" y en este caso parece que así es. Barbón ha incidido también en que defenderán siempre los intereses de Asturias en lo que a la quita de la deuda se refiere. "Asturias lo primero", asegura.

Han sido numerosas preguntas relativas a la ley de amnistía y el acuerdo entre PSOE y Junts las que ha tenido que responder Barbón el la rueda de prensa, pero en todas ella ha insistido en que debe ser el marco constitucional el que marque los límites. Así, ante la pregunta de si "se siente cómodo con ese acuerdo y esa ley", el presidente asturiano ha eludido pronunciarse de manera rotunda.

"Yo me limité antes, durante y después a decir que los acuerdos a los que se llegasen tenían un marco definitorio que es la Constitución. Lo que no cabe dentro de la Constitución española y por tanto no es constitucional, yo nunca voy a estar de acuerdo con ello. Y eso lo quiero dejar muy claro", ha dicho Barbón.

En este sentido Adrián Barbón ha indicado que ha hablado con varios constitucionalistas que le han transmitido que desde el punto de vista constitucional la Ley de amnistía tiene encaje, tal y como está redactada, ya que "es una ley que está muy medida, muy analizada desde el punto de vista técnico en la que cualquier matiz está estudiado hasta el mínimo detalle y, por tanto, parece que pudiera pasar perfectamente el filtro de la constitucionalidad".

No obstante, ha indicado el presidente asturiano que existe una garantía máxima que es el Tribunal Constitucional, y que será el que falle claramente si la norma es constitucional o no. "Yo por tanto me remito al Tribunal Constitucional", ha dicho Barbón, que ha manifestado que "en este sentido no cree que sea un debate de opiniones, sino que una se tiene que analizar desde la perspectiva legal o no, constitucional o no".

Así ha defendido Barbón que los acuerdos entre PSOE y Junts son públicos pero en cambio no se conoce que habló el PP con Junst y que habló con el PNV.

También ha negado que exista fractura en la FSA a causa de estos acuerdos y ha recordado Barbón que la militancia votó sobre el mismo y habló "de manera clara y nítida" apoyando el acuerdo.

QUITA DE LA DEUDA

Respecto a la quita de la deuda de las autonomías contraía por la crisis económica, Adrián Barbón ha reiterado que Asturias ha pedido equidad de trato y eso significa que sobre la pérdida de ingresos derivada de la anterior crisis se aplicará un porcentaje de quita.

"No hemos hecho el cálculo pero se nos ha garantizado de manera pública y privada que es algo que aplicarán a todas las CCAA. Que no tenga nadie en duda de que si la fórmula aplicada no nos gusta Asturias, lo diremos públicamente y lo criticaremos. Pero si es una fórmula que tiene en cuenta la pérdida de ingresos de la etapa anterior, no nos disgusta la idea, nos parece una buena fórmula para trabajar", ha manifestado.

ANUNCIOS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Sí ha querido valorar como positivos algunos de los anuncios hechos por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura como la revalorización de las pensiones, la subida todos los años del SMI, la colaboración de las CCAA para luchar contra las listas de espera o la defensa de la armonización fiscal, entre otras cuestiones y ha insistido en que su Gobierno defenderá "ante todo Asturias"

"Queremos dejar como gobierno de Asturias claro que nuestro mayor compromiso va a ser con la defensa de los intereses de los asturianos y asturianas, que somos de hecho la garantía de esa defensa y que vamos a recurrir y vamos a reclamar el cumplimiento de todos los compromisos que están vigentes con el Principado de Asturias", ha insistido Barbón.