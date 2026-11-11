Asturias vive el 11N con normalidad

La jornada de huelga en Asturias transcurrió con normalidad y apenas incidentes graves. La Policía Nacional sólo tuvo que intervenir para contener a concentrados ante un supermercado de Oviedo entre las estaciones de bus y tren. Según los sindicatos, hubo un paro generalizado. UGT y Comisiones lo ubican en torno al 75% con especial incidencia en industria y sanidad o educación públicas aunque denuncian excesivos servicios mínimos. Fade expone una encuesta que refleja un asistencia al trabajo del 94%.

La dirigente de Comisiones Obreras Esther Barbón que todas las huelgas tienen carácter político "que va contra los gobiernos que permiten este problema de vivienda y contra partidos políticos que se opusieron a los decretos que podían mejorar la situación". El secretario de UGT Javier Fernández Lanero señala que "decide el día los sindicatos mayoritarios, damos respuesta a un clamor social, popular y laboral". Recordamos en este punto que los sindicatos mayoritarios fijaron esta fecha tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. Antes de los sindicatos, fueron las organizaciones de inquilinos los que defendieron la huelga general. En Asturias lo hizo Andrés García, responsable del Sindicato de Inquilinas cree que esta protesta influirá en el próximo gobierno.

Entre los sindicatos de clase que no convocan la huelga está la Unión Sindical Obrera. Su secretario en Asturias Miguel Rivero cree que hay motivos para un paro así como la crisis de vivienda y los problemas para conseguir buenas cláusulas de revisión salarial. Pero no era el momento para hacerla, tenía que haber sido antes. Mientras los sindicatos indicaban un seguimiento del 75%, una encuesta de Fade recoge una asistencia al trabajo del 94%, enfatizaba la presidenta de los empresarios María Calvo. Calvo atribuye un bajo seguimiento al carácter político de la huelga. Son problemas ajenos a las relaciones laborales.

La mayoría de sindicatos profesionales no participaban de la huelga. Es el caso de Csif. El secretario de esta central funcionarial Sergio Fernández Peña transmite normalidad en las administraciones ante una huelga que considera ilegal además de no ser ni el momento ni el lugar. La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Asturias Patricia Oreña da cuenta de una jornada normal salvo algún incidente singular.

El presidente del Partido Popular Álvaro Queipo no comprende una huelga de marcado carácter político. Llama la atención que, si es para denunciar la crisis de la vivienda, los 8 años de gobierno de Pedro Sánchez no han hecho más que "agravar" el acceso a una casa.