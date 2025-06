Álvaro Queipo: "se demuestra la necesidad de una alternativa"

El presidente del Partido Popular de Asturias Álvaro Queipo cree que una alternativa política en España es más necesaria que nunca y más tras los últimos acontecimientos relacionados con Pedro Sánchez. “Son vomitivas las conversaciones en el trato a las mujeres, sinvergüenzas que se aprovechaban del sistema para sus vicios y parece que aquí no pasa nada”.

Preguntado por la labor en la cúpula socialista hace unos años por parte de la actual delegada del Gobierno en Asturias Adriana Lastra, sin prejuzgar Queipo se plantea que “si no lo conocía, tiene que demostrar su desacuerdo y dejar de ser delegada; si lo conocía y por eso salió del círculo de Sánchez, por qué no lo denunció, no basta apartarse”

Sobre el conflicto de la educación y cómo se superó con un acuerdo del Principado con la mayoría de sindicatos, no valora su contenido pero avisa de que Barbón utiliza a los consejeros como “escudos humanos” y hay cuestiones que “exceden” porque no se podría aplicar inmediatamente por la regla de gasto.

Le planteábamos si mantendría las medidas que implican más gasto para la comunidad con los relativos a Educación, transporte público, conectividad aérea o matrícula gratuita en primer curso en la Universidad, Queipo afirma que “no va a recortar nada que tenga impacto en aspecto social como educación, sanidad, cuidado de mayores o menores”. Por ejemplo, mantendría la gratuidad universitaria. Y para ello, apuesta por dinamizar la economía con bajada de impuestos.

En cuanto a la investigación del accidente mortal de Mina Cerredo, Queipo “espera que la ministra de Transición Ecológica no esquive” la comparecencia solicitada. Fue responsable del ITJ cuando se tramitaron las ayudas a empresas interesadas en investigación minera. “Esto se sabía y alguien no quería que supiese”, avisa. “Nadie hizo caso a los mensajes” sobre posible actividad anormal. Hubo escasas inspecciones en Mina Cerredo. No le valdría el argumento de que se cumplieron las normas sobre inspecciones de la mina.

De cara a las elecciones de 2027, “no hay ninguna duda de que seré candidato a la presidencia del Principado”, afirma Queipo. Sospecha que el presidente del Principado Adrián Barbón quiere sembrar dudas porque hay encuestas que indican que el socialista ya no sería presidente.

“Las relaciones del PP y Foro nunca fueron mejores, son partidos hermanos y están llamados a converger, pero el cómo se verá en los próximos meses”

Sobre el pacto de gobierno en Gijón con Foro, las cosas van “fantásticas, Carmen Moriyón está haciendo una labor fantástica y Pumariega apoya con creatividad y su relación es muy buena, los gijoneses lo notan”.

Y respecto a una posible tercera candidatura al alcalde de Alfredo Canteli, “sin lugar a dudas será candidato y alcalde”.