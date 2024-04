El alcalde de Siero Ángel García alerta del riesgo de perder la inversión de Costco

El alcalde de Siero Ángel García avisa de que la inversión de 30 millones y 200 empleos de Costco se puede perder si no se revisan a tiempo las directrices regionales de comercio. En Onda Cero, el regidor sierense indica que otras empresas tenían interés en ubicarse en su concejo y en concreto en el ahora muy demandado polígono de Bobes. El Gobierno del Principado planteó la reforma de las directrices hace casi dos años. Se han perdido inversiones y puede ocurrir lo mismo otra vez por aplicar políticas propias de regímenes autocráticos o dictatoriales.

Respecto a los mensajes que le ha enviado públicamente el presidente del Principado Adrián Barbón en el sentido de que la política debe alejarse del exhibicionismo o que no puede cambiar la regulación porque lo pida un alcalde, Ángel García, del PSOE, señala que él no es un loco. No entra en la confrontación directa con Barbón a quien respeta en su cargo.

La clave está en que las actuales directrices impiden áreas comerciales de más de 25.000 metros cuadrados en terrenos como los que demanda la empresa americana. El alcalde de Siero rechaza las críticas a Costco y otras firmas porque sean multinacionales. También lo son Arcelor o Saint Gobain y nadie las critica cuando invierten, indica.