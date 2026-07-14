El Aeropuerto de Asturias registra más de 215.000 pasajeros en junio

El Aeropuerto de Asturias registró 215.742 pasajeros en junio, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al mismo mes del año pasado. De los 215.305 pasajeros que viajaron en vuelos comerciales, 181.263 lo hicieron con origen o destino nacional (un 23,4% más), mientras que 34.042 correspondieron a tráfico internacional, un 22,1% menos que en junio de 2025.

Según ha informado Aena en nota de prensa, en cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto atendió 1.592 vuelos el mes pasado, un 9,9% más. De estas operaciones, 1.529 fueron de carácter comercial, un 11,9% más que un año antes.

Entre enero y junio, el Aeropuerto de Asturias ha registrado 1.037.453 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8,6% respecto al mismo período de 2025. En estos meses, el tráfico comercial nacional ha crecido un 8,8% (hasta los 1.035.003 viajeros), mientras que los pasajeros comerciales internacionales se han reducido un 11,8% (con un total de 188.995).

Los vuelos operados en los seis primeros meses de 2026 fueron 7.925, un 7,2% más que los movimientos de aterrizaje y despegue atendidos en el mismo período del año pasado. De esas operaciones, 7.643 tuvieron carácter comercial, un 8,4% más que el año anterior.

DATOS NACIONALES

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de junio de 2026 con 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más que en 2025; y transportaron 119.430 toneladas de mercancía, que se mantiene estable respecto al año pasado.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025); se registraron 1.636.701 movimientos de aeronaves (+3,2%); y se transportaron 739.612 toneladas de mercancía, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025. Aeropuertos de Aena en España De enero a junio de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 156.246.234 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%.

Además, se operaron 1.332.699 movimientos de aeronaves (+4%) y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025. En el mes de junio, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 31.639.672 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, un 5,9% más que en junio de 2025, y se transportaron 107.503 toneladas de mercancía, un 0,1% menos que en junio del año pasado.