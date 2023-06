03X12 Precauciones de cara al verano

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 3

Saber practicar una RCP nos será también útil si nuestro hijo tiene un problema en el agua. Siempre en tierra firme realizaremos la valoración y actuaremos. El 112 siempre será nuestro mejor aliado en caso de no encontrar cerca a miembros del equipamiento de salvamento. Una llamada al 112 no es solo para catástrofes. También están para responder a nuestras consultas. Si vivimos un episodio de emergencia acuática siempre es recomendable realizar una valoración médica. No nos vamos a casa tranquilamente, como se ve en la televisión.

Todos sabemos que la piel de nuestros hijos es muy sensible y debemos prevenir cualquier problema con las cremas solares. En caso de producirse, los remedios caseros y farmacéuticos no prescritos por el médico son una mala idea.

Las “míticas” insolaciones responden a la reacción de nuestro cuerpo a un aumento de la temperatura. Podemos quitar al niño del sol, darle agua fresca abundante y humedecer la piel. Cuando el cuerpo dejar de poder luchar llega lo verdaderamente urgente, los golpes de calor. Incluye vómitos, convulsiones o piel muy caliente y seca. En ese caso es urgente bajar la temperatura corporal al niño, desnudándole y cubriéndole con toallas humedecidas y aplicando hielo en las zonas por las que pasan vasos sanguíneos grandes.

Iván Ibañez,, formador de Cruz Roja, nos recuerda que durante el verano es recomendable ofrecer agua a los niños aunque no la pidan, dejando claro que la deshidratación es un problema que va más allá.

Si estás interesado en realizar un curso de primeros auxilios en Asturias, puedes escribir a silviavaldes@cruzroja.es comentándole tu interés. Te mete en un mailing donde una vez al mes o cada dos manda los cursos para público general que tienen programados. Si nos escuchas desde fuera, seguro que Cruz Roja en tu ciudad también los tiene.

