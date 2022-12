02x41 Recetas de invierno

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Teniendo siempre en cuenta que la alimentación es adaptada a la edad del niño (evitar peligros) la dietista-nutricionista Paula Barros nos propone recetas pensadas para cada estación basadas en alimentos de temporada y de cercanía (km0). Aunque en esta época del año hay menos variedad, tenemos muchas opciones aguacate, fresas, acelga, alcachofa o berenjena. El menú está basado en alimentos que tienen muchas y buenas cualidades y que, normalmente, gustan mucho a los niños. Además, comer bien no tiene por qué ser más caro.

MENÚ DE INVIERNO:

Desayuno : Gachas de avena, galletas de avena o pan tumaca

Comida : Tacos con tartar de salmón, lima y cilantro

Cena : Lombarda con manzana y nueces

Paula nos recomienda a los padres que comamos con los niños, implicarles en la cocina y en la compra, jugar con las presentaciones y si algo no le gusta a nuestro hijo podemos buscar otras formas de ofrecerlo. La “neofobia” hace que no siempre tengamos éxito a la primera. No obligar a comer y evitar chantajes. Cada niño tiene su propio ritmo.

Otros consejos. Cuanta menos sal utilicemos mejor. Hasta los dos años nada si puede ser, y a partir de ahí un límite inferior a 2 gramos de sal yodada al día. Vigilad además la sal que contiene cada alimento.

