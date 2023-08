PP y Vox ultiman un acuerdo "inminente" en Aragón para la investidura de Jorge Azcón

La mesa negociadora para cerrar la gobernabilidad de Aragón con el líder del PP, Jorge Azcón, al frente, última los flecos de un acuerdo "inminente" con Vox que no se descarta que quede sellado en las próximas horas, a falta de que sea ratificado por las respectivas ejecutivas nacionales.

Fuentes del órgano negociador han reconocido a Efe que las conversaciones están avanzando y que el acuerdo podría estar próximo.

Superados de largo los dos meses de las elecciones autonómicas que ganó el PP con 28 escaños y a falta de 20 días para que expirara el plazo que derivaría en una repetición electoral, Azcón solo contaba con el voto afirmativo del único diputado del PAR, Alberto Izquierdo, dado que el apoyo de los tres diputados de Teruel Existe estaba condicionado a que Vox no entrara en el Gobierno.

Sin embargo, de estas negociaciones casi en tiempo de descuento no ha trascendido por el momento hasta qué punto tendrá Vox responsabilidades o no de gobierno, ya que las citadas fuentes han optado por la cautela aunque apuntan que hay conversaciones sobre las consejerías que podría dirigir la formación de Santiago Abascal aunque no hay acuerdos cerrados.

Un acuerdo que se ha llevado casi a contrarreloj ya que este mismo martes el portavoz adjunto de Vox en el parlamento aragonés, Santiago Morón, aseguraba en los pasillos de las Cortes que aún no había habido una reunión oficial con el candidato del PP, Jorge Azcón. "Estamos en ello", han reconocido dos días después desde la Ejecutiva Federal de Vox, que avisa de que "debe respetarse, en su caso, a quien deba anunciarlo".

No ocurrió así para la constitución del Parlamento aragonés cuando fue Vox el que anunció la víspera, el 22 de junio, el acuerdo para que su diputada Marta Fernández presidiera las Cortes autonómicas mientras que el PP no lo hizo público hasta dos horas antes de la sesión constitutiva del día 23.

Una vez ratificado por las Ejecutivas de PP y Vox, el acuerdo deberá pasar por una Junta de Portavoces extraordinaria para fijar la fecha del debate de investidura, con lo que Aragón podría tener nuevo presidente a finales de la próxima semana, justo antes del puente del 15 de agosto y a escasos días de que concluyera el plazo límite el día 23.