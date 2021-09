Vilas: "los besos son la antesala del amor, la esperanza que mueve el mundo"

Salvador es un profesor prejubilado, tiene 58 años, pero empiezan a aparecer algunas señales de enfermedad. Y se enamora de Monserrat, una mujer que regenta la única tienda del pueblo de Sotopeña al que se retira y donde pasa el confinamiento. Tiene 13 años menos que él, pero no es una barrera.

Así comienza la historia de los protagonistas de la última novela de Manuel Vilas: "Los besos", de la Editorial Planeta. El amor, el motor que mueve el mundo es sobre el que gira este relato que, en palabras de su autor “pretende dar esperanza” tras el confinamiento.

El Quijote, visto como una novela de amor es también protagonista en “Los besos”. Además de ser la novela escogida por Salvador para llevársela a su confinamiento, es también fuente de inspiración para su historia con Montse. "No he venido a este mundo a luchar contra la injusticia, he venido a este mundo a enamorarme de otro ser humano que no sea yo mismo".