Tony Manero llega a Huesca en su gira de despedida

La cuenta atrás para San Lorenzo 2022 ya ha comenzado y este sábado, 23 de julio, arranca el prelauretis con dos citas muy especiales en la plaza López Allué: la final del concurso de maquetas “Tú suenas, yo escucho” y el concierto de la Fundación Tony Manero.

Tras 25 años de carrera, en los que se han convertido en la banda de referencia de la escena disco y funk estatal gracias a sus ocho álbumes y cientos de conciertos, la Fundación se despide de los escenarios con la gira “El último baile de Fundación Tony Manero”. En la noche del sábado al domingo hacen parada en Huesca, a partir de las 00.30 horas, con un show en el que repasan éxitos de todas sus etapas, desde “United Soul” pasando por “Can't Nobody Love Me Like You Do”, “Supersexy Girl” o la más reciente “Femme Fatale”.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ramón Lasaosa, ha destacado que el concierto “es una prefiesta en el sentido estricto de la palabra”. Además, ha incidido en lo necesaria que es la colaboración público-privada: “Este concierto se pone en marcha gracias a la colaboración de la Sociedad Deportiva Huesca. En estos tiempos difíciles les agradecemos su apoyo, su implicación con la sociedad oscense y su gran corazón laurentino”. Por su parte el presidente de la SD Huesca, Manolo Torres, ha agradecido al Ayuntamiento que se les haya hecho partícipes de este evento: “El concierto va a ser como un partido de pretemporada previo e ese gran encuentro de fiesta y convivencia que es San Lorenzo. La SD Huesca está muy ligada a la sociedad oscense, a la que tenemos que devolver todo lo que ella nos da”.

Antes del concierto de la Fundación Tony Manero, a partir de las 21.00 horas, tendrá lugar la final del concurso de maquetas “Tú suenas, yo escucho” organizado por el Ayuntamiento de Huesca a través del ArtLab y al que se han presentado 34 bandas de todo el territorio altoaragonés. Los cinco finalistas presentarán sus maquetas y, después, se abrirán las votaciones populares para decidir quiénes son los dos ganadores del concurso. Los finalistas son Flores & Mcewen, La Cara B, Null, TToro y Lassi.

A partir del sábado por la noche se activarán las votaciones populares a través de la web del ArtLab (https://artlabhuesca.org/), que estarán abiertas hasta el 15 de septiembre. Los dos ganadores del concurso, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, actuarán en el Festival Sonna 2023.