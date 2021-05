Tauroemoción propone una miniferia taurina del 5 al 7 de agosto

Tauroemoción, la empresa a la que se adjudicó la Feria de San Lorenzo antes de suspender las fiestas, propone una miniferia taurina en Huesca los días 5, 6 y 7 de agosto.

El planteamiento de la empresa para esta feria en pequeño formato es que haya dos corridas de toros, una de rejones y un concurso de recortadores. Alberto García director de Tauroemoción, explica que todo estará condicionado a que se mantenga el 50% del aforo previsto, que en la plaza de toros de Huesca supone unas 2.500 localidades.

García califica la propuesta como un acto de "responsabilidad" y considera fundamental que Huesca no se quede dos años sin toros ya que probablemente causaría un desapego que afectaría a los festejos del futuro.

La propuesta de Tauroemoción se envió al Ayuntamiento hace una semana y está siendo analizada por los servicios jurídicos. Hasta que no llegue el consentimiento municipal no se concretarán los nombres de los toreros, rejoneadores y ganaderías. García confía en que no habrá problemas para organizar esta miniferia, que sería un elemento dinamizador para el sector hostelero y hotelero de la ciudad. En relación a la denuncia del grupo del PP en el Ayuntamiento de Huesca sobre la necesidad de un nuevo pliego para organizar festejos taurinos fuera de la semana del 9 al 15 de agosto, el adjudicatario ha recordado que tiene a su disposición la plaza durante un mes a partir del 25 de julio.