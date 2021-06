El sueño de Ánchel de estudiar un ciclo de FP se podría truncar por su discapacidad

A pesar de tener informes favorables de su instituto, desde inspección de Educación se considera que “el alumno” no es apto para cursar el ciclo en el que está interesado porque “se aprecian riesgos para su seguridad y/o la del resto del alumnado” y que “no se consideran compatibles las condiciones personales asociadas al alumno o la alumna con los resultados de aprendizaje exigidos por el ciclo”´

Sus padres, Ángel Sabio y Nuria Ondiviela, han comenzado una recogida de firmas en change.org bajo el título "No discriminéis a Anchel: permitidle estudiar su FP" pedir que desde la administración no se discrimine no sólo a su hijo, sino a las personas con discapacidad que quieren cumplir un reto. La plaza solicitada es la destinada a personas con discapacidad reservada en ese ciclo.

Ánchel considera injusta esta situación ya que sí que podría cursar este ciclo en un centro privado, donde le han hecho diferentes pruebas de nivel, cosa que no ha realizad desde la educación pública, que han emitido el informe sin haberse entrevistado con Ánchel.