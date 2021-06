Aragón bate un nuevo récord con la distribución de 116.000 vacunas

Si todo va bien, Aragón batirá esta semana un nuevo récord en la campaña de vacunación contra el coronavirus, con la distribución de 116.930 dosis. De ellas, cerca de 87.000 serán para completar la pauta de quienes ya recibieron un primer pinchazo. Por eso, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha explicado que aún tendremos que esperar unos días antes de que se abran las agendas de auto-cita para nuevos grupos de edad. De momento, están abiertas para todos los nacidos antes de 1983.

RASTREADORES

Gracias a la mejora de los datos de incidencia del coronavirus, hoy terminan su trabajo los 250 militares de las Fuerzas Armadas que, durante ocho meses, han colaborado en el rastreo de contagios desde el Hospital Militar. En este tiempo han realizado más de 300.000 llamadas a ciudadanos de todo Aragón. Ahora podrán recuperar sus actividades habituales. La Delegada del Gobierno, Pilar Alegría, ha agradecido su esfuerzo y trabajo para contribuir a contener al virus. Además, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha explicado que algunos de los sanitarios que cambiaron sus atribuciones para colaborar en los rastreos en los Centros de Salud también están pudiendo volver ya a sus actividades habituales.

FASE 1

La buena evolución sanitaria va a permitir en los próximos días que Aragón pase al nivel 1 de alerta sanitaria. Respecto a la orden que regula el semáforo, se realizarán modulaciones. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, no ha adelantado los cambios que se aplicarán por ejemplo en el interior de los bares. Ha insistido además en el control de los casos notificados de la variante Delta, que terminará por ser predominante. No cree que vaya a ser necesario ni cambiar los planes de desescalada ni los de vacunación, y recuerda que también su día la aparición de la cepa británica causó preocupación entre los ciudadanos.

MASCARILLAS

Aunque desde el sábado ya no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre, en las calles de las ciudades este fin de semana muchos ciudadanos han optado por seguir utilizándola, no solo cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad o en calles concurridas, si no de manera general. La delegada del Gobierno, Pilar Alegría, destaca la normalidad con que se ha asumido el cambio y la ausencia de problemas relevantes.