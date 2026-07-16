El sector del metal gana peso en Aragón con proyección de futuro

El sector del metal aragonés ha crecido en la última década por encima de la media española, según un informe de la Federación del Metal de Zaragoza en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Uno de los indicadores es el empleo. En 2025 el sector alcanzó en Aragón una media anual de 117.884 personas afiliadas, el 18,82% del total. Un peso que se acentúa en Zaragoza, donde uno de cada cinco trabajadores trabaja en ese sector. El porcentaje es todavía mayor en el sector industrial, donde es más de la mitad (50,35%).

Además, agrupa el 48,2% de las exportaciones totales, que ascienden a 7.528,5 millones de euros. En cuanto al Producto Interior Bruto, supone el 15,12%, cuando en 2014 era el 12,45%. También aumenta en productividad, rentabilidad y eficiencia.

Sobre las empresas, el sector metal engloba al 13,05% del total, con un ligero descenso comparado con la cifra de 2014 y 2015. Sin embargo, hay una conclusión relevante y es que las empresas del metal presentan un mayor tamaño medio que las del resto de sectores. Suben en empresas medianas y grandes.

EL OPTIMISMO MARCA EL FUTURO DEL METAL

Unas cifras que dibujan un escenario optimista para el futuro con previsión de mantener el crecimiento. Según estimaciones de la FEMZ, en los próximos tres años se necesitará incorporar 7.000 nuevos trabajadores por la llegada de nuevos proyectos como la fábrica de baterías de Stellantis y CATL o la llegada de nuevos modelos de Leapmotor a la planta de Figueruelas.

El presidente de la FEMZ, Benito Tesier, asegura que será necesario atraer y retener talento para cubrir esa demanda, además de apostar por el upskilling para dar segundas oportunidades laborales. Entre otros retos, Tesier apunta a continuar siendo resilientes ante un escenario geopolítico inestable, afrontar el problema de la energía y mitigar el absentismo.