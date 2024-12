El PSOE oscense reprocha al PP la contratación a dedo del responsable de protocolo

El grupo municipal socialista ha denunciado que la alcaldesa, Lorena Orduna, “está haciendo del Ayuntamiento de Huesca su cortijo personal”. Desde el PSOE aseguran que la última decisión de la alcaldesa ha sido la contratación a dedo de una persona para coordinar el protocolo del Ayuntamiento, una decisión “legítima pero poco ética” a juicio de la portavoz Silvia Salazar. Según Salazar, “de momento, a la ciudadanía le va a costar 100.000 euros al año que Lorena Orduna tenga un chófer y una persona para protocolo”.

El PSOE mostró su oposición a esta decisión tanto en la Mesa de Negociación como en la Comisión de Personal. A juicio de los socialistas, “hay profesionales muy cualificados para ello dentro de la plantilla del Ayuntamiento”. Defienden que esta plaza tiene que estar cubierta por personal de la casa, como venía haciéndose hasta ahora, y no por personas contratadas a dedo. El protocolo es de la institución, y está por encima del alcalde o alcaldesa de turno”.

Desde el equipo de gobierno, le recuerdan al PSOE que el Ayuntamiento carece de plaza de responsable de protocolo en su relación de puestos de trabajo y que en las últimas décadas, este servicio lo ha venido desempeñando un funcionario cuya plaza está en otro servicio. Este funcionario ha solicitado la prórroga en servicio hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha de su jubilación.

De este modo y en previsión de mantener este servicio, “que lo es para toda la Corporación y no únicamente para Alcaldía”, el equipo de gobierno viene trabajando en el seno de la Mesa de Negociación una solución a esta necesidad. Se barajan fundamental dos posibilidades. O bien que esta responsabilidad la desarrolle una persona que se contrate como personal de Alcaldía. O bien crear la plaza y cubrirla mediante oposición. Esta segunda posibilidad, la creación de la plaza, supone obligatoriamente la necesidad de amortizar una plaza en otros servicios. El equipo de Gobierno señala que en la situación actual no es posible que la plaza de funcionario que ocupa la persona que realiza las labores de responsable de protocolo se convoque automáticamente como responsable de protocolo. No es posible porque la normativa sobre tasas de reposición no lo permite.

Además, insisten en que la creación de una plaza de responsable de protocolo supondría perder una plaza en otros servicios. Y añaden que la creación de la plaza de responsable de protocolo en la plantilla es una opción que supone más gasto de personal que la contratación como personal de confianza. En las próximas semanas se va a continuar con la tarea para dar solución a este asunto.