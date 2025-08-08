Los hosteleros de la Plaza de Los Sitios de Zaragoza ultiman la limpieza y desinfección para expulsar la plaga de ratas

Han sido 16 los bares y restaurantes que se han visto obligados a desmontar las tarimas en las que desplegaban sus terrazas. En la Plaza de los Sitios viven una situación anómala, varios roedores se han dejado ver estos días por la zona creando un malestar en los vecinos y locales. Se cree que el origen podría estar en los movimientos de tierra que se han originado por las obras del río Huerva.

Desde el inicio de la semana, tanto hosteleros como Ayuntamiento están trabajando de manera coordinada para acabar con el problema, no solo con la limpieza de la zona sino también con la aplicación de productos raticidas para evitar que los animales vuelvan en el futuro. Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, ha pedido "evitar el mensaje de alarmismo que ha cundido estos días" y ha remarcado la eficacia y rapidez en la respuesta de los dueños de los locales.

Desde la Asociación de Cafés y Bares quieren hacer un llamamiento a la calma y no culpabilizar al sector de la hostelería ya que, como ha incidido Femia, "estamos en verano, hay animales en toda la ciudad y este tema se debe de abordar desde la prudencia". Las altas temperaturas y la humedad de la ciudad provocan que ratas y distintos tipos de animales salgan a la superficie por lo que se debe prestar especial atención a la limpieza de las calles y así evitar que se propague el problema.