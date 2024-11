El PSOE oscense critica que Orduna solo ha ejecutado el 12% de las inversiones

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca critica que el equipo de gobierno de Lorena Orduna solo ha ejecutado un 12% de las inversiones previstas. A punto de concluir el primer año de mandato de Orduna, de los casi 16 millones de inversión previstos, tan solo ha ejecutado dos. La portavoz socialista, Silvia Salazar critica la incapacidad manifiesta para gestionar de Lorena Orduna ya que, a pesar de contar con un presupuesto histórico, ha logrado convertirse en la alcaldesa con inversión más baja de la historia de Huesca.

Los socialistas critican que la ciudad está "desatendida" y que 2024 "ha sido un año perdido" y que lo que no se ha hecho hasta ahora es difícil que se haga antes de terminar el año. Salazar denuncia que no ha habido plan de asfaltado ni en 2023 ni en 2024 y se pregunta si se contemplará en los presupuestos de 2025. Tampoco se ha conseguido ni un solo euro de fondos europeos, ni se sabe nada de la pasarela sobre el río Isuela, de los cinco nuevos parkings que iban a crear mil plazas de aparcamiento, de las actuaciones previstas en el Círculo Católlico o del Plan director de la plaza de Toros.

Otra de las mayores inversiones era para el centro de emergencias con un millón doscientos mil euros anunciados, de los que sólo se han ejecutado 60.000. Para José María Romance, viceportavoz socialista, esa falta de capacidad en la gestión que denuncia el PSOE Huesca queda de manifiesto en otros proyectos importantes pero de poca cuantía económica, como el de la estatua del rey del Parque Miguel Servet, que le ha costado más de un año adjudicar. "Si necesitamos trece meses para ejecutar un contrato de 15.000 euros me preocupa lo que ocurrirá cuando haya que ejecutar el Centro de Emergencias por cinco millones de euros", ha subrayado. Romance señala que Orduna "no sabe administrar ni política ni institucionalmente el potencial de esta ciudad y que ha demostrado no tener ni plan ni estrategia".

Los socialistas también critican que Orduna no cumple los acuerdos plenarios adoptados por unanimidad, como por ejemplo las inversiones acordadas para mejoras en las calles Aínsa, Gibraltar y Lanuza, la adecuación de la pista de polideportiva en Martinez de Velasco o una pista 3x3 en el Perpetuo Socorro. Demuestra poca sensibilidad con las personas con movilidad reducida ya que en temas como las barreras arquitectónicas ni en 2023 ni en 2024 se ha acometido ni una sola obra. Asimismo, critican el abuso de los reparos, actuaciones municipales sin fiscalizar que ya contabilizan 250.000 euros en lo que llevamos de año a pesar de ser una figura excepcional. Salazar por último le ha recordado a la alcaldesa que después de Navidad, "las luces se apagarán habrá que devolverlas y los problemas seguirán siendo los mismos en la ciudad".