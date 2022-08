PP y PSOE cruzan acusaciones sobre la gestión económica en Aragón

El Partido Popular critica la inacción de los Gobiernos de España y Aragón en materia económica. Los culpan del aumento de la inflación y auguran un empeoramiento en los niveles de empleo. Por eso, han registrado una iniciativa en las Cortes instando al Ejecutivo aragonés a elaborar un Plan de Medidas Urgentes que permita a los ciudadanos "recuperar el nivel de vida, renta, servicios públicos y precios" previo a la pandemia.

El diputado del PP, Javier Campoy, no concreta propuestas para ese plan, pero cree que la consejera de Economía debería imitar a las comunidades que están bajando impuestos. "Si la consejera no sabe hacerlo mejor, que pongan a otra persona con más capacidad, más ideas o más ganas de escuchar a la posición. En la Consejería de Economía o en la Presidencia de Aragón, hasta que convoquen elecciones. Y si no tienen más personas preparadas, que copien de las comunidades que están bajando impuestos como las comunidades del Partido Popular", ha afirmado Campoy.

El PSOE califica a los populares de catastrofistas, populistas y demagogos

El Partido Socialista lamenta el discurso “catastrofista y apocalíptico” de los populares y les recuerda que la economía aragonesa está mucho mejor que la andaluza, gobernada por el PP. Mientras esa comunidad tiene la mayor tasa de paro de España, nuestro territorio es el cuarto con la mejor cifra y lleva tres meses batiendo su récord de exportaciones.

Por eso, la diputada socialista, Leticia Soria, les pide que abandonen la demagogia. "El PP quiere que a Aragón y a España les vaya mal, para poder seguir haciendo esa oposición desleal a la que nos tienen acostumbrados. Es penoso que tergiversen e insuflen miedo a los ciudadanos para intentar ganar las elecciones. Porque no nos engañemos: sus propuestas no aportan absolutamente nada", ha señalado Soria.