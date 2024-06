PolifoniK Sound ultima los preparativos de su 15 aniversario

A una semana de abrir las puertas del PolifoniK Sound, el festival presenta en Huesca su edición más exitosa, la de su 15 aniversario, con jornada de celebración incluida prevista para el próximo jueves, 27 de junio, seguida de las dos jornadas propiamente del festival, el 28 y 29 de junio, que cuentan ya con aforo prácticamente completo. A la venta quedan las últimas entradas de un festival que hará su mayor despliegue hasta la fecha, con 36 bandas en un cartel que encabezan Dani Fernández, Shinova, Taburete, Carlos Sadness y Sexy Zebras.

El PolifoniK tendrá siete escenarios: los dos más importantes en el recinto ferial, que concentrarán la mayor parte de las actuaciones -Caja Rural de Aragón y Bodega LAUS-; la zona VIP con su escenario Grupo Mas Farré y el Espacio Djs; además, el exterior de Bodega LAUS también transformado en escenario para el 28 por la tarde para recibir el concierto de Pol 3.14; por su parte, el Paseo del Coso barbastrense transformado en el multitudinario escenario Barbastro Ciudad del Vino, que enriquecerá su propuesta gratuita con nada menos que tres bandas -Los Flamingos, Modelo y La mujer inversa-, a las que se sumará el batería de Sidonie Axel Pi Dj; y PolifoniK Kids, con el patrocinio de Helados Elarte, que este año crece con la incorporación de la Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro con Kombo3, que se suma a Ara River Band para insuflar de espíritu festivalero a los más pequeños.

La principal novedad de este año es la fiesta de bienvenida del jueves, con puertas abiertas en el recinto ferial, oferta gastronómica y visibilidad de los productos Km.0, con una fiesta en formato dj con tres djs relevantes en el panorama nacional: Amable, David Van Bylen y Neoberveneo (Aaron Sáez y Nando Costa). Además, el viernes el escenario Barbastro Ciudad del Vino en el Paseo del Coso, contará con actuaciones a la hora del vermú para terminar de calentar motores antes de la apertura oficial del festival. Así, tras el concierto en Bodega LAUS, ya en el recinto ferial de Barbastro, con Dani Fernández y Shinova a la cabeza, el cartel de ese día contará también con los británicos The Sheratons, Siloé, Los Invaders, Elem y Cool Nenas. El Paseo del Coso barbastrense volverá a vibrar la mañana y tarde del sábado del festival, hasta casi la apertura del recinto ferial, con actuaciones abiertas a toda la ciudadanía. Ya en el recinto ferial, la jornada encabezada por Carlos Sadness y Sexy Zebras, contará también con Malmö 040, los británicos Rolla, Mafalda Cardenal, Candela Gómez, cerrando la jornada un live show muy especial de Álex Curreya+Deivhook.

Por otro lado, el miércoles 26, el Espacio Gutenberg de la UNED de Barbastro presentará una propuesta de convivencia de la música, la literatura, la educación audiovisual y la gastronomía pretenden cultural y musical. Así, participarán el Club Vinilovers; David Vicente, Premio Novela Corta Ciudad de Barbastro, que dará una charla y presentará el libro “Esto no es un puto vinilo”; y la proyección del documental “PolifoniK Sound, 15 años bailando”, proyecto fin de curso de alumnos de producción audiovisual barbastrenses.

Por otra parte, el PolifoniK, caracterizado por el buen ambiente, el disfrute de buena música sin prisas ni agobios y la buena comida, enriquecerá su propuesta gastronómica este año con Km.0 PolifoniK Sound, conducido por Restaurante Trasiego de Barbastro, un establecimiento cuya calidad le ha llevado a recibir un sol Repsol y un Bib Gourmand Michelin. “Queríamos poner en valor una de las experiencias que más valora nuestro público, que es la gastronomía de calidad y los productos de proximidad y dar respuesta así a una demanda que nace precisamente de las personas que son seguidoras del festival y aporta un valor añadido para seguir fidelizando a nuestro público en un momento tan especial como el de nuestro 15 aniversario”, ha apuntado Iván Arana, director del PolifoniK Sound.