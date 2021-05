Peluquerías móviles para ofrecer servicio

LEER MÁS Emprender en el Pueblo, un proyecto muy real

Dos aragoneses, Eneko y Natalia, decidieron apostar por el medio rural y llevar servicios a aquellos pueblos en los que no los hay. De la experiencia personal surgió The Hair Truck. Caravanas que ellos mismo arreglan para convertirlas en peluquerías móviles.

El objetivo es ofrecer no sólo un servicio sino también realizar una labor social ya que no sólo atienden en la caravana sino que también acuden a la casa de los clientes que no pueden acercarse hasta la caravana.

Hace casi dos años que comenzaron como experiencia piloto en varios puntos de la provincia de Teruel, en la de Zaragoza y también en la de Huesca. Y es que son muchas las localidades que no cuentan con peluquería y en las que el servicio es muy demandado.