"Si no pasas, pásala", la ITV no es un mero trámite

Tener el coche en perfectas condiciones y certificado tras haber pasado la inspección técnica de vehículos es garantía de seguridad y permite salvar vidas, por este motivo, la asociación AECA-ITV ha lanzado la campaña “Si no pasas, pásala”. Guillermo Magaz, su director gerente, explica que se pueden evitar 539 víctimas mortales, cerca de 12.100 heridos y unos 17.700 siniestros.

El mensaje que se quiere trasladar con esta campaña, como indica Magaz, es que gracias a la ITV se salvan vidas, se cuida el medio ambiente y se evitan graves consecuencias. Pero sobre todo, que se tenga en mente que pasar la ITV no es un mero trámite, sino “un acto de responsabilidad social”.

Con “Si no pasas, pásala” se pretende también cambiar la percepción que se tiene de pasar la ITV, es cierto que si te paran y no has pasado por la revisión puede haber una sanción y que durante la pandemia hubo una cierta relajación.