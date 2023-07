El PAR no se cierra a entrar en el gobierno si se respetan sus líneas rojas

En Aragón seguimos pendientes de la ronda de reuniones que el PP va a mantener con Vox, Teruel Existe y el Partido Aragonés para cerrar la investidura de Jorge Azcón y el futuro Ejecutivo autonómico. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, se muestra dispuesto a entrar en el Gobierno para aplicar moderación y aragonesismo si se respetan sus líneas rojas y no veta a ningún otro partido.

Izquierdo dice que el PP “puede pactar con Vox y tener un gobierno de derecha o muy de derecha. La compatibilidad de Vox y la izquierda en desaparición, que es Teruel Existe, yo creo que es absolutamente incompatible. El Partido Aragonés está dispuesto a hablar con todo el mundo y poner centro y moderación, y para eso el Partido Popular debe ser generoso y ser capaz de llegar a acuerdos”.

Izquierdo considera esencial mejorar la financiación autonómica, aumentar las competencias de las comarcas, defender festejos populares como el toro bravo, la no imposición del catalán o la defensa de las mujeres. Cree que Azcón, si quiere realmente contar con un gobierno de amplia base, debe demostrarlo con hechos.

El trasvase del Ebro es otra línea roja para el PAR. Izquierdo asegura que la prioridad es garantizar las obras del Pacto del Agua, las concentraciones parcelarias, regadíos o el suministro de la agroindustria. “Una vez que en Aragón no exista ningún territorio que necesite agua para regar, para impulsar la economía… si sobra agua, no tenemos inconveniente en que se lleve a otros territorios, pero por el momento en Aragón no sobra. Falta, y falta mucha".

Añade que “nosotros estamos convencidos de que cuando en Aragón se desarrollen todos los proyectos del Pacto del Agua, se siga embalsando agua, se sigan haciendo regadíos y se ponga en marcha toda esa economía de la agroindustria, no sobrará ni una gota”.

Teruel Existe mantiene su postura

Representantes del Partido Popular se reunirán este jueves, para hablar de la investidura y del nuevo gobierno, con representantes de Teruel Existe. Desde esta formación mantienen su postura inicial en esta segunda ronda de reuniones. Se abstendrán en la investidura, pero siempre y cuando el PP no pacte con Vox.

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que no se hayan explorado otras fórmulas, como alcanzar pactos con CHA o con el PSOE para que parte de sus diputados favorezcan la investidura sin necesidad de depender de Vox. “El PSOE tiene en sus manos que no haya un gobierno con Vox y ni siquiera entra a valorarlo, pero también otras fuerzas de lo que hemos llamado centroizquierda aragonesa. Hay otras fórmulas que muchas veces no se quieren explorar porque que esas políticas de Vox se implementen no parece que asuste mucho”.

El PSOE critica los retrasos

Desde el PSOE critican que Azcón haya tardado más de dos meses en ponerse a trabajar en los pactos de su gobierno. El secretario de organización de los socialistas aragoneses, Daría Villagrasa, ha criticado el “absentismo laboral” del líder del PP y su irresponsabilidad.

Villagrasa ha explicado que alargar el Gobierno en funciones deja la Comunidad en pausa porque, desde el punto de vista jurídico, hay decisiones que no se pueden tomar, como autorizar inversiones superiores a tres millones de euros. Además, Villagrasa ha lamentado que Azcón no está informando claramente de sus pactos, algo que sí hizo Lambán en su día.

Guitarte y las críticas del PSOE

Villagrasa también ha criticado que Teruel Existe ha favorecido gobiernos de la derecha, y ayer el presidente en funciones, Javier Lambán, atacó a esa formación también por sus pactos con el PP, que le han pasado factura en las urnas en las elecciones generales.

Guitarte ha dicho que esos acuerdos, por ejemplo, en comarcas o en la Diputación de Teruel, tienen que ver con gestión y no con ideología. Cree que el PSOE ataca a Teruel Existe por sus críticas a la gestión socialista de las renovables o del transporte sanitario urgente.

“Lo de Javier Lambán con Teruel y con Teruel Existe en concreto viene de muy antiguo”, dice Guitarte. “Yo creo que son unas declaraciones absolutamente innecesarias, y creo que sí hay un mar de fondo, porque a última instancia hemos sido la única formación política que se ha opuesto de verdad a esa política de implantación de renovables absolutamente equivocada”.