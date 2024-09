Orduna se plantea denunciar a miembros de Alegría Laurentina por agresión machista

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca se plantea denunciar a miembros de Alegría Laurentina por supuesta agresión machista a la alcaldesa Lorena Orduna ocurrida el pasado 10 de agosto.

Según ha relatado la propia Orduna durante la celebración del día grande de las fiestas vivió dos momentos en los que se sintió agredida verbalmente. Uno a mediodía en la plaza de Navarra cuando un grupo de socios de Alegría Laurentina se acercó a ella profiriendo gritos por el cierre del Jai Alai, lo que motivó la intervención de la Policía Local, que levantó atestado por lo sucedido. Y otro durante la procesión de ese mismo día 10, en la Costanilla de Santiago, cuando varios socios de esa misma peña recreativa lanzaron graves insultos contra la alcaldesa. “Puta, hija de puta y sinvergüenza” fueron algunos de los improperios recibidos. La Policía Local cuenta asimismo con las imágenes que identifican a las personas que protagonizaron estos hechos.

La alcaldesa cree que se traspasaron los límites de la libertad de expresión y cree necesario abrir un debate sobre esta “tradición del 10 de agosto” para que situaciones como la que ella vivió no se vuelvan a repetir. Señala que hechos como estos no se pueden consentir "ni como mujer, ni como madre, ni como alcaldesa". En su opinión, posiblemente si en vez de una alcaldesa hubiera sido un alcalde, no se hubieran propasado tanto.

Asimismo, pide a la junta directiva de la Peña Alegría Laurentina y al resto de fuerzas políticas municipales que condenen lo ocurrido para dejar clara su postura contraria a cualquier agresión. También ha pedido cordura a miembros del PSOE y de VOX, para que no alienten situaciones de este tipo. Asimismo ha querido mostrar su agradecimiento a quienes tras lo sucedido en la plaza de Navarra, allí mismo y en días posteriores, le hicieron llegar su apoyo y condenaron los hechos, incluidos socios y socias de la peña en cuestión.

La alcaldesa considera que la tensión con la peña ha ido creciendo desde febrero cuando se prohibió que el Jai Alai albergara conciertos y otras actividades debido a que este local no reunía las las medidas de seguridad necesarias tal y como avalan los informes técnicos que el Ayuntamiento además va a hacer públicos.

Finalmente, Orduna ha hablado de posible malversación de fondos públicos y ha dicho que el PSOE va a tener que dar explicaciones sobre los pagos que el actual equipo de gobierno ha encontrado entre la documentación del Jai Alai, cifrados en unos 107.000 euros sin estar sujetos a ningún convenio.