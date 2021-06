La ONCE dedica un cupón en apoyo a la hostelería

La ONCE dedica su cupón del jueves, 17 de junio, al sector de la hostelería, uno de los más afectados por el parón económico provocado por el coronavirus. Cinco millones y medio de cupones difundirán la importante labor de este sector por toda España.

Pilar Calvo , directora de la agencia de la ONCE en Teruel, acompañada de Tomás Benito , Consejero Territorial del CT de la ONCE en Aragón, y Roche Murciano , Presidente de Teruel Empresarios Turísticos , junto a Reynol Osorio, chef del restaurante Esencia de Albarracín, han presentado este cupón, con el que la ONCE quiere apoyar a los profesionales de la hostelería y colaborar en lo posible para que pueda recuperar el terreno perdido durante la pandemia de COVID-19.

"Sigamos disfrutando juntos" es la frase que incluye este cupón, que muestra a un camarero sirviendo a una pareja, sentada en una terraza, todos ellos con su mascarilla. Una escena que, poco a poco, va siendo más habitual en toda España a medida que la vacunación aumenta y las restricciones se suavizan.