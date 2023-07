Nolasco (Vox): "Si Azcón quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra"

La gobernabilidad de Aragón continúa en el aire y todo parece indicar que el anuncio de un pacto para la investidura de Jorge Azcón tendrá lugar después de las elecciones generales. Este jueves el líder de Vox, Alejandro Nolasco, ha insistido en que el Partido Popular no podrá gobernar en solitario, porque los de Abascal no están dispuestos a abstenerse, mientras los populares pactan con Teruel Existe o el Partido Aragonés.

Desde Vox, han vuelto a lamentar que el PP no haya iniciado las negociaciones para un acuerdo programático y se haya limitado a enviarles "comentarios superficiales por WhatsApp". Aseguran que el diálogo está completamente paralizado y no ha habido ninguna reunión desde que hicieron a Marta Fernández presidenta de las Cortes. Nolasco afirma que no hicieron ninguna cesión al PP a cambio de esa Presidencia, y quiere entrar en el Ejecutivo autonómico, con independencia de lo que ocurra este domingo en las urnas.

"Si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra. Entonces, si tiene nuestro voto en contra, no podrá gobernar solo. La manera de pensar que tiene el PP en algunos asuntos dista mucho del sentido común y de la lógica", ha señalado el líder de Vox. Nolasco ha criticado, además, que el PP retrase la negociación por intereses electorales: "No se puede dejar a la gente tirada por fríos cálculos políticos de demoscopia".