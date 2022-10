Neurociencia para el emprendimiento

Más de 500 personas están participando este jueves en el Salón de la Innovación y el Emprendimiento (SIE) de Huesca, que versa en esta undécima edición sobre la neurociencia aplicada a la empresa y sobre la figura de Ramón y Cajal. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha sido el encargado de dar la bienvenida a una jornada que cuenta con un excepcional elenco de ponentes y expertos que desde primera hora están debatiendo sobre emprendimiento neurociencia, creatividad, redes neuronales, inteligencia artificial, innovación o competencias blandas.

Luis Felipe ha incidido en que el SIE es “un espacio para compartir y trabajar en coordinación con el tejido productivo y las empresas de la ciudad. Temas como la inteligencia artificial o la neurociencia generan debate y están muy vinculados en la actualidad al desarrollo empresarial”. Además, ha continuado el alcalde, “este año tiene gran importancia la figura de Ramón y Cajal, ya que nos encontramos dentro de la celebración del año Cajal”.

Entre los ponentes destacan, por ejemplo, la doctora María Blasco, bióloga molecular y científica que dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; o la doctora en Inteligencia Artificial e investigadora en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (equipo Humaint), Isabelle Hupont. Hupont ha incidido en que la inteligencia artificial “va a significar una nueva revolución industrial, y los emprendedores van a tener muchas oportunidades. También hay riesgos, pero se abren muchísimas puertas para emprender”. Otro de los ponentes es el experto en neurociencia y autor del libro “El libro que tu cerebro no quiere leer”, David del Rosario, que ha explicado que “tenemos un cerebro, una mente que no tenemos ni idea de cómo funciona. Hoy vamos a aprender que el cerebro tiene una forma muy particular de funcionar”.

Además de las conferencias y mesas redondas, el SIE cuenta con el taller “Points of You” sobre networking para compartir y co-crear en ideas de negocio de una manera emocional y disruptiva, el concurso de ideas “Bombillas rotas”, una exposición sobre la empresa oscense y también un repaso a algunos de los inventos que se han originado en la provincia a lo largo de la historia.