Los nacimientos bajan un 4,6% en Aragón

El descenso, a falta de los datos de diciembre es del 0,87% en la provincia e Zaragoza, del 15% en Huesca y el 12% en Teruel. Uno de los problemas es que más del 60% de los jóvenes no se plantea tener hijos a corto o medio plazo. La precariedad laboral, el alto coste de vida y la conciliación familiar son los principales obstáculos con los que se encuentran a la hora de decidir si quieren ser padres o madres.

En el conjunto de España, se han registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, según las estimaciones de nacimientos mensuales del INE.

Según los datos del INE, durante los once primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 294.856 niños, frente a los 301.360 en 2022. En cuanto a la edad de las mujeres, los datos indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos). Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.