El Museo de Teruel acoge la escultura del Torico

La figura original del Torico se expone desde este jueves en la cuarta planta del Museo Provincial de Teruel después de la intervención realizada por el Centro de Restauración de la Fundación Santa María de Albarracín, siguiendo el proyecto original del Museo de Teruel.

La réplica instalada tras la caída de la escultura permanecerá en la Plaza del Torico, ya que la reconstrucción se ha realizado con resinas de alta resistencia y fibra de vidrio, materiales que no soportarían las condiciones meteorológicas ni los esfuerzos de la columna.

Los trabajos han incluido estudios previos sobre la composición metálica de la pieza, la creación de moldes a partir de una réplica digitalizada en 3D, la reconstrucción de tres patas y parte de un cuerno, además de la retirada de la antigua pátina y la reintegración cromática final.