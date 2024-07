"Monegros no pierdas tu tren" realiza este domingo su última concentración

La Plataforma Monegros no pierdas tu tren realiza este domingo la que será su última concentración (la número 40) en los andenes de la estación de Grañén. Después de tres años y medio saliendo el primer domingo de cada mes para reivindicar la recuperación del tramo Binéfar Lérida que desapareció con la pandemia y un tren directo Zaragoza-Barcelona que también circule por Monegros, la Plataforma ha logrado mantener contactos al más alto nivel institucional y consideran "que han llegado a la cima, que no hay más puertas a las que tocar y que ahora le toca al mundo de la política decidir si apuesta o no por el medio rural".

Bajo el lema "fin de trayecto", esta 40 concentración "es la última, aunque sigamos peleando en los despachos", apuntaba Raúl Rivarés, el portavoz de la Plataforma.

La Plataforma tiene previsto reunirse en septiembre con el secretario de Estado de Transporte del Ministerio de Transportes José Antonio Santano