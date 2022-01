Marina: “De la experiencia de la pandemia sólo aprenderemos si queremos aprender”

Para el filósofo y pedagogo, José Antonio Marina, no es necesario llegar a vivir una pandemia para trabajar en la prevención. De hecho manifiesta que implemento por el hecho de haber vivido esta situación no se aprende nada en ningún aspecto si no se quiere aprender de ello.

Lo vivido por los menores difiere mucho de sus edades y de sus entornos. José Antonio Marina pone el indicativo en que los adolescentes han perdido, sobre todo, a nivel académico, pero se puede recuperara. Peor lo tienen los más pequeños, que han perdido un tiempo de contacto entre sus iguales y de forma de actuación en espacios diferenciados como son el colegio y la casa.

La experiencia también es diferente para los niños que en sus hogares no gozaban de una buena situación familiar o no podían seguir las clases del colegio a consecuencia de la brecha educativa que supone la posibilidad de tener medios tecnológicos o no.