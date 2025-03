Las lluvias causan episodios de turbidez en Huesca y se declara no potable la red Las Paulesas

LEER MÁS Vadiello no recupera y Huesca sigue haciendo uso de Valdabra

Las últimas precipitaciones han aumentado de manera considerable las reservas en los embalses de la provincia. No obstante, las lluvias están provocado en los últimos días distintos episodios de turbidez en el suministro de agua de la capital oscense. Distintas comunidades de vecinos, fundamentalmente del barrio de los Olivos han mostrado su malestar por los problemas de baja presión por la obstrucción de filtros.

El concejal de Medio Ambiente y Servicios Generales, José Miguel Veintemilla ha explicado en Onda Cero Huesca que las precipitaciones continuas han ocasionado el arrastre de lodos en Vadiello, generando una elevada turbidez. Ventemilla señala que hay que esperar a que el agua se asiente en el embalse y que ello ha obligado a la captación de agua de Valdabra. Sin embargo, como la entrada se produce en sentido contrario al habitual, los filtros también pueden verse afectados debido al arrastre de láminas de cal y otros restos que quedan en las tuberías. Veintemilla ha manifestado que en cuanto se detecta el problema se realiza la captación de Valdabra para garantizar que la calidad del agua en la capital oscense.

Por otro lado, a través de un bando de alcaldía se ha informado de que los usuarios del sistema de Las Paulesas (Igriés, Km.3, restaurante, estación de servicio y fincas aledañas) no podrán consumir agua durante los próximos días. Y es que debido a las abundantes lluvias, se ha producido una subida del nivel freático y la cloración del agua no es totalmente efectiva, lo que hacen que no sea apta para consumo humano. En cuanto el nivel freático baje, se estabilice y el sistema de cloración pueda funcionar correctamente, desde el consistorio indican que se lanzará el aviso de que el uso doméstico puede reanudarse.