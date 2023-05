ELECCIONES 28M

José Luis Soro, candidato de CHA a las Cortes de Aragón, "si hubiera más pantanos también estarían vacíos"

Habría más hormigón, más tuberías y mayor impacto medioambiental, pero no habría más agua, explica José Luis Soro en referencia a las obras del Pacto del Agua que se reclaman desde Aragón, y que Chunta Aragonesista no apoya porque, según su candidato, no tienen sentido en un escenario de cambio climático.