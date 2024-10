Las instituciones altoaragonesas se suman al duelo por las víctimas de la DANA

Todas las instituciones de la provincia de Huesca se han sumado al luto por la tragedia y las afecciones que ha causado la DANA principalmente en las comunidades de Castilla La Mancha y Valencia. Las banderas de los edificios oficiales de la capital oscense ondean todas a media asta. Este jueves, a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Huesca, se ha guardado de nuevo un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El subdelegado del Gobierno, Carlos Campo, ha apuntado que con este acto han querido significar que estamos al lado "de quienes han perdido un ser querido, de quienes todavía lo están buscando y de quienes han perdido su vivienda y enseres". Además, Campo ha hecho hincapié en la necesidad de que la ciudadanía siga siempre "las recomendaciones de las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de que en el territorio se de un episodio similar al de la DANA de Valencia".

Las instituciones del Alto Aragón han optado por cancelar sus agendas y actos oficiales para esta jornada y los próximos días. Así la DPH acordaba suspender los dos plenos extraordinarios previstos para este 31 de octubre. El presidente Isaac Claver, manifestaba que no hay palabras para calificar este "auténtico drama". "Nuestra solidaridad y apoyo con todos los territorios afectados. He contactado con varias diputaciones provinciales y les he trasladado nuestra total predisposición para lo que podamos ayudar. Nuestra provincia es solidaria y vamos a estar allí en lo que se necesite", ha manifestado Claver.

También el Ayuntamiento de Huesca ha suspendido la agenda institucional de la alcaldesa, que no asistirá a actos o actividades públicas, a excepción de la misa de difuntos en el cementerio de mañana día 1 de noviembre donde de nuevo se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas.