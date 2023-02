"Hablar mal de la ciudad para hacer política es un mal comienzo"

En las últimas semanas distintas formaciones políticas han dado a conocer a los candidatos que aspiran a la alcaldía de Huesca, algunos de ellos caras nuevas en el panorama político municipal como Lorena Orduna (PP) o Pablo Ciprés (Vox). Ambos candidatos coincidían en valoraciones como que la ciudad "ha perdido su brillo" o "está dormida". Algo que no comparte el alcalde Luis Felipe, que este lunes entrevistado en Más de Uno Huesca se ha referido a esas apreciaciones señalando que no hay "nada peor que intentar gobernar una ciudad hablando mal de una ciudad". "Puedes estar de acuerdo o no en cómo se han hecho las políticas, _ha señalado Felipe_, pero de la ciudad hay que hablar bien porque Huesca tiene muchos valores y muy importantes".

Felipe no ha querido entrar a valorar a esos nuevos rivales políticos, aunque sí ha defendido la necesidad de crear instituciones fuertes para garantizar la estabilidad política y el gobierno de las mismas.

Por otro lado, Luis Felipe también ha señalado que pedirá a Renfe explicaciones por los continuos retrasos del Ave Huesca-Madrid, "un servicio esencial para la ciudad". Asimismo se ha mostrado convencido de que en este 2023 podrían empezar los primeros trabajos en el solar de las Harineras. También espera que el compromiso de las consejerías de Cultura y Vivienda del Gobierno de Aragón con el Círculo Católico sea esta vez el impulso definitivo para poner en valor este yacimiento romano.