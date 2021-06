Gascón: "estamos cada vez más cerca de la inmunidad de grupo"

LEER MÁS Astrazéneca se inoculará en los sectores esenciales hasta los 65 años

Las previsiones marcan que esta semana se van a distribuir 84.048 vacunas contra el Covid, lo que permitirá que a finales de semana se hayan inoculado más de 900.000 dosis y el 50% de los aragoneses mayores de 18 años habrán recibido, al menos, una dosis de la vacuna (mas de 300.000 personas con la pauta completa).

El jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón, Luis Gascón, explica cómo el ritmo de vacunación va a buen ritmo, incluso por encima de la media nacional. Respecto a que los estudiantes universitarios se hayan decantado para recibir la segunda dosis de Astrazéneca en lugar de Pfizer, asegura que era algo esperado y responde a las primeras previsiones que se barajaban desde Sanidad.

Este motivo no modificará el calendario de vacunación tal y como estaba establecido. La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado la administración de la vacua Pfizer a adolescentes entre 12 y 15 años, pero de momento, no se va a programar la vacunación de este grupo hasta que no se coordinen Educación y Sanidad.

Ante el optimismo de Fernando Simón con que a mediados o finales de junio se pueda prescindir de la mascarilla en espacios exteriores. Gascón, asegura que sería un buen indicio de que se está llegando a la inmunidad de grupo aunque él no es partidario de poner fechas porque todo dependerá de la incidencia.

Qué grupos pueden vacunarse hasta ahora