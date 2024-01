La estafa del amor, ¿quiénes son las víctimas y cómo evitarlo?

El triple asesinato que ha tenido lugar en Morata de Tajuña tiene en su origen una “estafa del amor” de la que fueron víctimas. Las dos hermanas asesinadas entablaron una relación sentimental con dos supuestos capitanes del ejército de Estados Unidos destinados en Afganistán a quienes les dieron 400.000 euros a cambio de la promesa de una herencia de 7 millones de dólares. Este es uno de los modus operandi más habituales de esta estafa.

Cristian Aventín, portavoz de Policía Nacional en Zaragoza, explica que se está convirtiendo en un timo muy recurrente, antes se realizaba a través de cartas manuscritas, pero ahora ha dado el salto a las redes sociales. Las víctimas suelen ser mujeres de más de 60 años que están solas (son solteras, viudas, separadas, etc.) y pueden resultar más vulnerables. Un desconocido con un perfil solvente (médicos, ingenieros, militares, etc.) les solicita amistad en redes sociales y comienzan una relación que puede llevar meses, hasta conseguir la complicidad de cualquier pareja.

No llegan a verse personalmente ni a conocerse y la víctima acaba enamorándose, pero llega un momento en que el estafador le dice a la víctima que necesita una elevada cantidad de dinero para conseguir los papeles para venir a España o para realizar algún trámite que les permita encontrarse.

Desde la Policía Nacional, Cristina Aventín da un consejo muy claro: “no hagas en las redes sociales lo que no harías en la vida real”. Es importante que las personas del entorno de la víctima estén atentos a cambios de actitud que vean en su comportamiento, si habla de que tiene una relación, pero no presenta a la nueva pareja, etc.

Una vez que se sospeche que se puede estar siendo víctima de la “estafa del amor” es aconsejable guardar pantallazos de las conversaciones y reunir toda la información del perfil del supuesto estafador e interponer una denuncia ante la Policía Nacional para poder hacer el seguimiento de la transferencia del dinero y de la huella digital.